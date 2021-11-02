В России задержали 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками

В России по делу об оптовой торговле наркотиками 2 ноября был задержан 21 человек. Кроме того, было изъято 370 кг наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ.

«Оперативники при силовой поддержке спецподразделения «Гром» в Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областях задержали 21 участника криминальной структуры», — сообщили в пресс-центре.

Уточняется, что в отношении задержанных возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот наркотиков.

«Всего из незаконного оборота изъято свыше 370 кг запрещенных веществ: 251 кг синтетических наркотиков, более 45 кг марихуаны, свыше 59 кг гашиша, более 9,5 кг мефедрона, а также свыше 439 г МДМА», — добавили в пресс-центре ведомства.

Ранее, 29 октября, сотрудники полиции в Иркутске задержали пятерых участников группы наркодилеров. В съемной квартире подозреваемых изъяли около 450 г героина, а также порядка 500 расфасованных и готовых к сбыту «чеков» с порошкообразным веществом.

Задержание проходило одновременно в разных районах Иркутска. Подозреваемыми оказались пятеро мужчин в возрасте от 27 до 55 лет, трое из них уроженцы одной из стран ближнего зарубежья.

До этого, 12 октября, в Москве сотрудники полиции изъяли свыше 600 кг сильнодействующих веществ, оборот которых ограничен на территории России. Уточнялось, что преступная группировка распространяла медицинские препараты, оборот которых ограничен на территории страны, через обычные аптеки.

Уточняется, что члены группировки создали целую коммерческую структуру и добыли лицензию на фармацевтическую деятельность. Они проводили оптовые закупки медикаментов с запрещенными элементами у производителей, а затем развозили их по аптекам при помощи курьеров. Правоохранительные органы задержали 15 человек, среди которых есть приезжие из ближнего зарубежья из разных российских регионов.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Четырех подозреваемых арестовали, двоих поместили под домашний арест, еще девять находятся под подпиской о невыезде.