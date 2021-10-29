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Участников группировки наркодилеров задержали в Иркутске

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Сотрудники полиции в Иркутске задержали пятерых участников этнической группы наркодилеров. В съемной квартире подозреваемых изъяли около 450 г героина, а также порядка 500 расфасованных и готовых к сбыту «чеков» с порошкообразным веществом.

Объем изъятых в Центральной России наркотиков за год вырос вдвое

Задержание проходило одновременно в разных районах Иркутска. Подозреваемыми оказались пятеро мужчин в возрасте от 27 до 55 лет, трое из них уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Предполагаемые злоумышленники сбывали запрещенные вещества наркозависимым при личных встречах. По телефону обращались друг к другу по вымышленным именам, в основном разговаривали на родном языке.

Звезду интернет-мема «Всего хорошего» задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в Калининграде. Об этом стало известно 22 октября. Дома у задержанного обнаружили кучу шариков из фольги, внутри которых было спрятано сильнодействующее вещество. Ранее полицейские получили оперативную информацию, что 42-летний мужчина причастен к распространению запрещенных веществ. Силовики собрали доказательства, а затем провели контрольную закупку, на которой сведения подтвердились.

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