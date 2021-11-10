Netflix объявил о съемках второго сериала в России

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал съемки второго сериала в России. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду, 10 ноября.

Это будет психологическая драма с Александром Петровым в главной роли.

«Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой», — приводит РЕН ТВ сообщение представителей Netflix.

По сюжету герой Петрова жил роскошной жизнью, однако, став виновником преступления, лишился всего. Теперь он вынужден сталкиваться с разными испытаниями каждый день. Его прежний мир разрушен, а в новом нет проблеска надежды.

Съемки сериала уже начались. На данный момент названия у проекта нет, его назовут позже, как и дату премьеры, пишет сайт aif.ru.

Шоураннером проекта станет Эдуард Оганесян, известный по сериалу «Чики», сообщает НСН. В работе над сценарием ему будут помогать Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. К команде присоединятся Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Мила Розанова и Алина Тяжлова, отмечает телеканал «360».

Как пишет сайт kp.ru, стриминговая платформа ранее проявляла интерес к российским сериалам. Netflix покупал права на шоу «Лучше, чем люди» и «Эпидемия», а в апреле объявил о заказе оригинальных российских сериалов. Первым российским сериалом от Netflix стал «Анна К» — современная интерпретация романа Льва Толстого «Анна Каренина».