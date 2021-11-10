В Арктике прошли испытания первого российского спасательного дрона

В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель. Всепогодный беспилотник взлетал и приводнялся в Карском море, сообщает телеканал «Известия». Аппарат показал готовность к работе на Крайнем Севере. Дрон может сбросить жилет, взять пробу воды и указать путь. Беспилотник будет использоваться в спасательных операциях на море.

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