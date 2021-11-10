Путин поздравил Гинцбурга с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академика РАН Александра Гинцбурга. В среду, 10 ноября, ему исполнилось 70 лет.

«Вас по праву считают выдающимся ученым, достойным продолжателем великих подвижнических традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии. Вы много и увлеченно трудитесь, объединяете коллектив знаменитого Центра Гамалеи вокруг важных, востребованных задач, заряжаете коллег своей поистине неиссякаемой энергией», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства подчеркнул, что результаты исследования Гинцбурга имеют большое научное и практическое значение.

Кроме того, Путин отметил вклад ученого в создание первой зарегистрированной в России и мире вакцины против коронавируса «Спутник V».