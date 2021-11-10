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Врач назвал пять способов отличить обычную родинку от злокачественной

Врач Продеус рассказал, как отличить обычную родинку от злокачественной
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Большое количество родинок на теле представляет опасность в связи с тем, что некоторые из них могут превратиться в раковые опухоли — меланомы, их можно определить по пяти простым признакам. Об этом «Известиям» рассказал в среду, 10 ноября, врач и телеведущий Андрей Продеус.

«Родинка состоит из скопления меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент. Если с этими клетками что-то идет не так, то они начинают мутировать и образуют опухоль, которая дает метастазы», — пояснил специалист.

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По словам Продеуса, для самостоятельного обследования пациентов с родинками существуют пять простых признаков. Благодаря им можно определить меланому, добавил врач.

«Первый признак — это асимметрия. Обычные, неопасные родинки симметричны, поэтому асимметрия должна вызывать подозрения. Второй признак — неровные края. Здоровая родинка имеет ровные границы, а у меланомы они напоминают морские фьорды», — рассказал специалист.

Он также уточнил, что поводом для беспокойства является и окрас родинки, который в норме должен быть равномерным, а не разноцветным. К четвертому признаку Продеус отнес размер родинки.

«Опасно, если длина или ширина родинки больше одного сантиметра. Наконец, пятый признак — это динамика. Если размер даже маленькой родинки со временем увеличивается, лучше пройти обследование», — подчеркнул врач.

Вместе с тем он предупредил, что в случае обнаружения хотя бы одного из вышеуказанных признаков обладатель родинки должен пройти обследование у дерматолога. Продеус пояснил, что оно проводится с помощью специального прибора — дерматоскопа.

«Когда его показания подтверждают опасения врача, назначается более точная диагностика — биопсия», — заключил специалист.

Ранее, 2 августа, врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев сообщал, что на открытых участках кожи, которые постоянно находятся под воздействием солнца, чаще всего возникают меланомы. Особенно это касается области голени у женщин, уточнил врач.

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