Врач назвал самые уязвимые перед меланомой места на теле

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев сообщил в понедельник, 2 августа, что наличие меланомы зависит от того, бывает ли участок кожи открытым.

По его словам, подобная опухоль у женщин чаще всего возникает в области голени. Специалист уточнил, что речь идет именно о тех частях тела, которые находятся постоянно под открытым солнцем, а также которые не защищены одеждой.

«Это излюбленная локализация меланомы именно у женщин. Если вы не в разовом формате обгорели, а это происходило многократно, то риски увеличиваются», — сказал Пылев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач также отметил, что нередки случаи, когда у первичных пациентов обнаруживают метастазы. Онколог подчеркнул, что это происходит потому, что меланома — одна из самых агрессивных опухолей, которая достаточно рано и быстро начинает распространяться на теле.

«Статистически мы наблюдаем четкий прирост заболеваемости в России. Порядка 4% каждый год прибавляется. Сложно сказать, с чем это связано: то ли с тем, что мы выявляем больше пациентов, то ли лучше стала диагностика. Скорее всего, и то, и другое», — заметил специалист.

Пылев обратил внимание на то, что чаще всего болеют пожилые люди в возрасте старше 60 лет, а также мужчины. Вероятно, это связано с тем, что мужчины чаще ходят с голым торсом, пояснил врач.

Ранее, 28 июля, врач-онколог Иван Карасев рассказал, что рацион с высоким содержанием красного мяса является фактором развития колоректального рака. Врач напомнил о том, что подобного рода опухоль относится к одному из наиболее распространенных онкологических заболеваний, развитие которого не ограничивается факторами питания и образа жизни.