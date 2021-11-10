«Узбекнефтегаз» разместил семилетние евробонды на $700 млн

Нефтегазовая госкомпания «Узбекнефтегаз» закрыла книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций на сумму $700 млн со ставкой купона 4,75% и сроком обращения семь лет. Об этом 10 ноября рассказал «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Он отметил, что банк выступил соорганизатором размещения. По словам Шулакова, срок обращения стал рекордным для корпоративных и банковских еврооблигаций эмитентов Узбекистана. Средства от размещения направят преимущественно на рефинансирование текущего долга компании.

«Сделка была открыта с первоначальным ориентиром по доходности около 5,00%. Высокий интерес международных инвесторов к размещению и, как следствие, объем поступивших заявок, достигавший на пике $1,9 млрд, позволили установить финальную доходность на уровне 4,75%, зафиксировав снижение ориентира на 37,5% б.п. по ходу размещения», — добавил топ-менеджер.

Корпоративный выпуск из Узбекистана стал вторым по счету. Его организовали Газпромбанк, Citigroup, J.P. Morgan и UFG.

В 2018 году дочерняя компания «Газпрома» Gazprom International и Узбекистан заключили соглашение о разделе продукции по проекту разработки месторождения Джел в республике.

Месторождение Джел было открыто в пределах Шахпахтинского инвестиционного блока в 2009 году. Оно расположено на плато Устюрт в 15 км от месторождения Шахпахты.