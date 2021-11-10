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В «Артеке» стартовал финал конкурса «Большая перемена» для старшеклассников

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Финал конкурса «Большая перемена» состоялся во вторник, 9 ноября, в лагере «Артек». Участие в мероприятии приняли 1,5 тыс. талантливых старшеклассников со всей России.

Церемония открытия дала старт четырехдневной программе финала «Большой перемены». Школьники борются за призы по четырем основным направлениям. Старшеклассники смогут посетить различные лекции и мастер-классы от известных журналистов, спортсменов и политиков.

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Главной задачей конкурса является помощь ученикам 9-11 классов в раскрытии их талантов. Участникам «Большой перемены» пожелали удачи даже космонавты, которые находятся на Международной космической станции (МКС).

Кроме того, 600 победителей проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» получат гранты на образование.

Ранее, 8 июля, на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» президент России Владимир Путин подчеркнул, что новаторские предложения молодых людей необходимы для движения страны вперед. Как отметил глава государства, «Большая перемена» помогла участникам проявить себя и продемонстрировать свои таланты.

«Большая перемена» — всероссийский конкурс для учеников с 5-го по 10-й класс. Организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр», соорганизатором является Российское движение школьников.

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