Байден заявил о сомнениях Путина в эффективности демократии

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее давали ему понять, что сомневаются в эффективности демократии.

«И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», — заявил Байден 9 ноября на виртуальном мероприятии по сбору средств для Национального комитета Демократической партии.

Он также подчеркнул, что не разделяет подобное мнение. Американский президент напомнил об усилиях США, направленных на преодоление пандемии коронавируса и восстановление экономики.

«И они спрашивают, может ли американская демократическая система добиваться успеха. Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», — подытожил президент США.

9 ноября сообщалось, что Джо Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу на следующей неделе.

При этом представители Белого дома и Госдепартамента США еще не прокомментировали агентству данную информацию.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США рассматривают предстоящий саммит как возможность «ответственно управлять конкуренцией» с КНР.

22 октября Байден предостерег Россию и Китай от ошибки испытать военную мощь США. По его словам, всему миру известна сила американской армии и вооружения, так что РФ и КНР лучше не допускать ошибок, которые приведут к возможности испытать ее.