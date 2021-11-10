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Россия предложила способы разрешения кризиса между ЕС и Белоруссией

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Москва предложила решение проблемы с мигрантами. В частности, Брюссель вполне может заплатить Минску за сдерживание нелегалов с Ближнего Востока — по примеру того, как он договорился с Анкарой в 2016 году, пишет газета «Известия».

Как заявил 9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, «ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал».

Переходит границы: как беженцы обострили отношения Белоруссии и ЕС
Почему стороны обвиняют друг друга

По оценке министра, взаимодействовать со всеми странами, из которых идут беженцы, следует одинаково. Так, в 2016 году Евросоюз заключил сделку с Анкарой, при которой в обмен на денежную помощь Турция оставляет всех нелегалов у себя.

«Если Польша опасается, что мигранты останутся на ее территории, то она могла бы создать коридор, по которому нелегалы бы прошли в Германию. Белоруссия же оказывает этим лицам гуманитарную помощь», — считает первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, Белоруссия оказалась в положении заложника, поскольку «граждане Ирака прилетели в Белоруссию и направлялись в Германию, чтобы получить те блага, которые им там обещали». Польша подняла армию и полицию, чтобы их не пропускать, подытожил эксперт.

На границе Республики Беларусь (РБ) и Польши сохраняется напряженная ситуация из-за очередной волны мигрантов, которые стремятся попасть в Европу через Белоруссию. В Евросоюзе в нынешнем кризисе обвиняют Минск — по оценке Брюсселя, белорусские власти якобы специально направляют нелегалов в ЕС и даже организовывают для этого рейсы из стран их происхождения. В Белоруссии эти обвинения опровергают.

В противостоянии Евросоюза и Белоруссии Россия выступает на стороне Минска. Пограничный кризис стал предметом разговора президентов РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как говорится в сообщении белорусского издания «БелТА», «особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши». После этого разговора президент Белоруссии сделал несколько заявлений. По его словам, в этом кризисе Минск «не задирается», потому что, если он «допустит какую-то ошибку, это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию».

Обострение миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши привело к тому, что страны Евросоюза стали снова призывать ввести против Минска санкции. По сообщениям СМИ, меры коснутся не только белорусского государственного авиаперевозчика «Белавиа» (страны ЕС думают над тем, чтобы перестать давать ей в пользование свои самолеты), но и компаний третьих стран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Польше не надо: как РФ предлагает решить кризис между ЕС и Белоруссией

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