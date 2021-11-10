Автомобили 35 брендов подорожали в России в октябре

Аналитики Авто.ру выяснили, что розничные цены на автомобили 35 брендов в октябре выросли на 1,5% по сравнению с сентябрем. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 10 ноября в редакцию «Известий».

Как следует из анализа, наиболее заметно поднялись цены на Changan — машины этой марки прибавили в цене 3,9%. Чуть меньше подорожали Audi (на 3%) и Izusu (плюс 2,9%), зафиксирован рост цен на модели Skoda (2,5%), BMW и Toyota (2,4%).

«Второй месяц подряд дорожают модели Lada: в октябре они прибавили еще 1,6%. С начала года тольяттинский производитель поднял цены на свою продукцию уже в шестой раз. Среди других наиболее популярных в России брендов подросли цены на УАЗы (плюс 1,7%), Mazda, Mitsubishi и Renault (по 1,5%), Lexus (плюс 1,3%)», — говорится в материале аналитиков.

При этом максимальный скачок цен зафиксирован у двух премиальных моделей: кроссовера Genesis GV80 и BMW 8 серии: они прибавили 5,1 и 5% соответственно, что составляет 150–400 тыс. и 440 тыс. рублей. Сильнее BMW 8 серии в денежном эквиваленте подорожал только BMW 7 серии — на 490 тыс. рублей.

«Среди автомобилей непремиальных марок сильнее всего прибавили в цене некоторые версии Volkswagen Touareg (плюс 347 тыс. рублей или 6,7%), а среди наиболее продаваемых — Toyota Camry (плюс 106 тыс. рублей или 3,7%)» — приводят данные аналитики.

С начала года цены на новые автомобили выросли в среднем на 10,1%, заключили эксперты. Сильнее всего за 10 месяцев подорожали DongFeng (на 17,6%), Jeep и Genesis (16,2% каждый). Премиум-сегмент прибавил в цене 11%. Масс-маркет стал дороже на 8,9%.

При этом отмечается, что стоимость некоторых автомобилей немного снизилась. Так, Mercedes-AMG GLE Coupe 53 4MATIC+ подешевел на 40 тыс. рублей, а E-класс E 200 4MATIC Intelligent drive — на 93 тыс. рублей. Больше всего цена снизилась на Porsche Macan S — 190 тыс. рублей.

«Пока предпосылок, что рост цен на новые автомобили прекратится, нет. Более того, впервые с февраля за прошлый месяц среднее подорожание снова превысило 1%. Вероятнее всего, тенденция сохранится и на протяжении следующего года, пока не улучшится ситуация с производством чипов», –– сказал руководитель группы исследований и клиентской аналитики в Авто.ру Алексей Муханов.

По его словам, в преддверии Нового года значимых скидок россиянам ожидать не стоит.

2 ноября «Известия» сообщали, что корейская компания Kia начинает продажи в России обновленных хетчбэка Ceed и универсала Ceed SW. Цены на хетчбэк составляют от 1 564 900 рублей до 2 109 900 рублей, универсал доступен в диапазоне от 1 604 900 до 2 179 900 рублей. Обновленные Ceed и Ceed SW будут предлагаться в России в шести комплектациях.