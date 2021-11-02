Kia объявила российские цены на новый Ceed

Корейская компания Kia начинает продажи в России обновленных хетчбэка Ceed и универсала Ceed SW. Цены на хетчбэк составляют от 1 564 900 рублей до 2 109 900 рублей, универсал доступен в диапазоне от 1 604 900 до 2 179 900 рублей Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 2 ноября в редакцию «Известий».

Обновленные Ceed и Ceed SW будут предлагаться в России в шести комплектациях.

В начальную комплектацию Comfort входят колеса с шинами 195/65 R15 на стальных дисках, приборная панель Supervision, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

На автомобили в комплектации Luxe устанавливаются колеса с шинами 205/55 R16 на легкосплавных литых дисках, светодиодные дневные ходовые огни, задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль.

В комплектации Prestige автомобиль оснащается датчиком дождя, системой бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой, имеет функции задержки выключения фар при закрывании замков и дистанционного запуска двигателя с ключа. Также начиная с комплектации Prestige устанавливается заводской комплекс телематики Kia Connect, позволяющий владельцу дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, управлять обогревами рулевого колеса и лобового стекла, закрытием дверей, а также получать статус систем автомобиля, информацию о его местонахождении и другие сведения.

Версия Premium включает в себя сиденья водителя и переднего пассажира имеют электрорегулировку поясничного подпора, мультимедийно-навигационную систему с сенсорным дисплеем, поддержкой получения информации о пробках в реальном времени, Android Auto и Apple CarPlay.

В комплектацию GT Line входят 17-дюймовые колеса с шинами Michelin 225/45 R17 на легкосплавных дисках, спортивный передний бампер, накладки на пороги, спортивные передние сиденья, спортивное рулевое колесо с эмблемой «GT Line» и черная отделка потолка.

Максимальная комплектация GT Line+ оснащается наиболее полным набором систем безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise. К нему относятся: система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне, система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом, интеллектуальный круиз-контроль, система предотвращения фронтального столкновения, автоматическое управление дальним светом, системы распознавания дорожных знаков и усталости водителя.

8 октября сообщалось, что Kia начала продажи в России обновленного седана K5.

Автомобиль получил новый фирменный логотип. Кроме того, появился новый цвет кузова под названием Runway Red (красный), а на смену серебряному цвету Silky Silver пришел стальной серый цвет Steel Grey. Также в комплектациях GT Line и GT Line+ появился новый вариант отделки салона красной кожей.