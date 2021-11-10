Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником, отмечаемым 10 ноября, отметив, что главными задачами для них остаются противодействие киберпреступности, экстремизму, борьба с коррупцией и нелегальным оборотом наркотиков, контроль за миграционной ситуацией, а также профилактика правонарушений.

«Сегодня подразделения МВД России успешно отвечают на вызовы времени. На высоком уровне выполняют самые сложные задачи. Приоритетными направлениями нашей работы остаются противодействие киберпреступности, экстремизму, борьба с коррупцией и нелегальным оборотом наркотиков, профилактика правонарушений и контроль за миграционной ситуацией. Также на повестке дня дальнейшее совершенствование деятельности следственных подразделений, повышение доступности и качества государственных услуг», — рассказал министр.

По его словам, главное достояние министерства — это люди, которые самоотверженно трудятся на вверенных им участках.

«Своей честной и добросовестной службой вы укрепляете веру граждан в торжество закона. В текущем году за образцовое выполнение возложенных обязанностей свыше 10 тыс. наших коллег удостоены государственных и ведомственных наград. И, конечно, в этот торжественный день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам органов внутренних дел. Многие из них и сегодня в строю. Готовы поделиться богатым опытом, помочь мудрым советом», — указал Колокольцев.

«Чтим память и преклоняемся перед подвигами товарищей, погибших на боевом посту. Они являются для нас примером доблести и отваги. Благодарю личный состав за мужество, стойкость, грамотную и эффективную работу по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и свобод. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. Пусть плечо товарища будет надежной опорой каждому. Успехов в службе на благо нашей великой родины. С праздником!» — поздравил сотрудников министр.

4 ноября Владимир Колокольцев открыл в Петербурге мемориал в честь министров МВД Российской империи.