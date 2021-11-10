Прямой эфир
Мир
В Минске заявили о стягивании польской военной техники к границе с Белоруссией
Политика
Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником
Общество
Минздрав Украины уничтожил полмиллиона просроченных доз вакцины AstraZeneca
Мир
Польша выступила за санкции против перевозящих мигрантов авиакомпаний
Общество
Москвичей предупредили о самой холодной ночи осени
Мир
ВОЗ заявила о более чем 250 млн случаев заражения COVID-19
Наука
NASA перенесло высадку людей на Луну в рамках «Артемиды» на 2025 год
Общество
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60
Мир
США призвали власти Грузии оказать Саакашвили медицинскую помощь
Мир
Великобритания введет обязательную вакцинацию медперсонала от коронавируса

Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником, отмечаемым 10 ноября, отметив, что главными задачами для них остаются противодействие киберпреступности, экстремизму, борьба с коррупцией и нелегальным оборотом наркотиков, контроль за миграционной ситуацией, а также профилактика правонарушений.

Признак опера: в прошлом сыщики обходились без электроники
Уголовный розыск отмечает 103-летие

«Сегодня подразделения МВД России успешно отвечают на вызовы времени. На высоком уровне выполняют самые сложные задачи. Приоритетными направлениями нашей работы остаются противодействие киберпреступности, экстремизму, борьба с коррупцией и нелегальным оборотом наркотиков, профилактика правонарушений и контроль за миграционной ситуацией. Также на повестке дня дальнейшее совершенствование деятельности следственных подразделений, повышение доступности и качества государственных услуг», — рассказал министр.

По его словам, главное достояние министерства — это люди, которые самоотверженно трудятся на вверенных им участках.

«Своей честной и добросовестной службой вы укрепляете веру граждан в торжество закона. В текущем году за образцовое выполнение возложенных обязанностей свыше 10 тыс. наших коллег удостоены государственных и ведомственных наград. И, конечно, в этот торжественный день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам органов внутренних дел. Многие из них и сегодня в строю. Готовы поделиться богатым опытом, помочь мудрым советом», — указал Колокольцев.

«Чтим память и преклоняемся перед подвигами товарищей, погибших на боевом посту. Они являются для нас примером доблести и отваги. Благодарю личный состав за мужество, стойкость, грамотную и эффективную работу по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и свобод. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. Пусть плечо товарища будет надежной опорой каждому. Успехов в службе на благо нашей великой родины. С праздником!» — поздравил сотрудников министр.

4 ноября Владимир Колокольцев открыл в Петербурге мемориал в честь министров МВД Российской империи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021