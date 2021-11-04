Колокольцев открыл в Петербурге мемориал в честь министров МВД Российской империи

В Санкт-Петербурге глава МВД Владимир Колокольцев открыл мемориальную плиту, посвященную пяти министрам внутренних дел Российской империи.

«Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи — Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев заявил, что каждый из этих руководителей внес большой вклад в реформирование правоохранительной системы исходя из реалий времени, а также обеспечивал общественную безопасность и защиту национальных интересов страны.

«В период их деятельности принят ряд основополагающих законодательных актов по вопросам уголовного и исполнительного права. Усовершенствован порядок управления полицией, пересмотрены подходы к ее финансовому, штатному, ресурсному обеспечению. Полицейские получили статус государственных служащих с правом на пенсию», — сказал глава МВД.

Кроме того, министр рассказал участникам церемонии, что в тот исторический период у полиции появились задачи и функции, которые сохраняют свою актуальность и в современных условиях.

«Наряду с раскрытием криминальных деяний и розыском преступников речь идет о таких важных направлениях, как учет населения и его паспортизация», — напомнил он.

Также он отметил важность масштабных мероприятий, проводимых МВД России по изучению и восстановлению исторического наследия российской полиции. Так, по инициативе министерства за последние годы были открыты десять монументов и других мемориальных объектов.

Колокольцев подчеркнул, что эта работа проводится во взаимодействии с научным сообществом, патриотическими объединениями, Русской православной церковью, и выразил признательность всем, кто участвовал в проектировании и создании памятной доски.

Мероприятие было проведено в преддверии профессионального праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел.

28 октября глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры заявил, что порядка 4,5 млрд рублей выделят в Санкт-Петербурге на программу реставрации домов-памятников. Первые 25 зданий начнут восстанавливать в 2022 году. Всего в течение 10 лет планируется отреставрировать 255 исторических зданий.