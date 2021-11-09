Неизвестный мужчина напал на полицейских в Осло

Полицейские в столице Норвегии Осло попытались остановить мужчину, казавшегося неадекватным и угрожавшего прохожим ножом, однако затем он напал на стражей порядка, и им пришлось применить против нападавшего оружие. В результате он скончался, сообщает во вторник, 9 ноября, телекомпания NRK.

«Угрожавший мужчина в районе Бислетт, в которого стреляли полицейские, скончался от полученных ранений. По данным полиции, нет информации о том, что преступник действовал не один», — говорится в сообщении.

Утром во вторник прохожий заметил на улице мужчину с ножом и сообщил об этом правоохранительным органам. Подъехавший патрульный автомобиль попытался оттеснить мужчину с дороги, но тот открыл дверь автомобиля, напал на полицейских и ранил одного из них. Стражам порядка пришлось открыть огонь.

Полицейские выясняют мотивы нападавшего.

Ранее, 31 октября, мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в городе Тефу (префектура Токио) на одной из линий железнодорожной компании Keio, передает RT. Он признался, что подражал злодею и врагу Бэтмена из комиксов — Джокеру.