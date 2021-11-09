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Госдума приняла в I чтении законопроект о региональной власти в России

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Госдума на пленарном заседании 9 ноября приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России.

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Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» направлен на совершенствование механизмов организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации.

Так, законопроект закрепляет наименование должности высшего должностного лица субъекта как «главы». При этом не допускается, чтобы наименование содержало наименование должности главы государства.

«В целях обеспечения стабильности системы публичной власти предлагается определить, что срок полномочий высшего должностного лица и законодательного органа субъекта Российской Федерации составляет 5 лет (сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после вступления закона в силу заксобрания смогут решать, давать ли главе региона право оставаться на посту более двух сроков подряд, пишет сайт «Газета.Ru».

Также в пресс-службе Госдумы РФ уточнили, что изменится и механизм ответственности главы регионы. Он может быть отрешен от должности президентом России, в том числе и в связи с утратой доверия. Также глава государства может выносить предупреждение и выговор главе субъекта.

Ранее, 2 ноября, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» может быть принят в декабре этого года.

Данный законопроект внесли в Госдуму Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 27 сентября.

При этом парламентарии в Татарстане 25 октября не поддержали вышеуказанный законопроект. Как сообщалось, депутаты выразили мнение, что реализация документа приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что в дальнейшем следует прийти к единообразию. По его словам, упорядоченность необходима, однако в то же время важно учитывать определенную специфику ряда регионов, например Татарстана.

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