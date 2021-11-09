Прямой эфир
Общество
Минпросвещения подготовило проект новых правил русской орфографии и пунктуации
Авто
Доля автомобилей с «автоматом» на российском рынке достигла 66%
Мир
Президент Чехии поручил сформировать новый кабмин
Авто
Первый «пешеходный переход будущего» появился в Москве
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Мир
Работодателям в Португалии запретили беспокоить сотрудников в нерабочее время
Мир
Сбербанк будет искать возможность ухода с рынка Украины
Мир
Ватикан призвал ЕС принять ответственность за миграционный кризис
Мир
На Украине призвали ограничивать в работе выступающих по-русски депутатов
Мир
Эрдоган заявил о планах Турции построить вторую и третью атомные электростанции

Кардиолог оценила зависимость артериального давления от атмосферного

Кардиолог Сергеева рассказала о связи артериального давления и атмосферного
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Величина артериального давления зависит от множества факторов, однако организм может приспособиться к пребыванию в различных климатических условиях. При этом атмосферное давление в самочувствии человека играет небольшую роль, рассказала «Известиям» 9 ноября врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева.

Нездоровая атмосфера: «барическая пила» увеличит число пациентов на 30%
Погодная аномалия покинет столицу к концу недели с наступлением первых заморозков

Она напомнила, что в нормальных условиях атмосферное давление составляет 760 мм.рт.ст. Проблемы со здоровьем могут возникать при резком подъеме выше 2000 м над уровнем моря, где атмосферное давление снижается до 600–650 мм.рт.ст. Это явление получило название «горная болезнь». Однако ее симптомы, среди которых одышка, головная боль и тошнота, связаны с тем, что в кровь поступает меньше кислорода.

Сергеева отметила, что «Зависимость» от атмосферного давления находится в области психологии.

«Зная, что в прогнозе погоды передают резкое падение (или подъем) атмосферного давления, человек начинает волноваться, прислушиваться к своим ощущениям, накручивать себя, и из-за этого действительно может ухудшиться самочувствие», — пояснила специалист.

Она отметила, что ученые десятилетиями изучают взаимосвязь между климатическими условиями и различными заболеваниями. Например, коллектив ученых из Будапешта пять лет исследовал взаимосвязь между различными климатическими факторами и частотой госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно наблюдениям, госпитализации росли, когда погода резко менялась (перепад более 5 градусов в течение суток), а также в осенне-зимний период, рассказала Сергеева. Однако в действительности влияют на здоровье понижение в крови уровня витамина D, сухой нагретый воздух в помещениях, снижение физической активности. Резкое вдыхание морозного воздуха при выходе на улицу также может вызвать у предрасположенных людей бронхоспазм, спазм сосудов и в итоге резкое повышение артериального давления.

Спровоцировать появление сердечно-сосудистых заболеваний может ожирение, курение, диабет, малоподвижный образ жизни, а также гипертония. Нормальным артериальным давлением для человека в любом возрасте является 135/85 и менее.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021