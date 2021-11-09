Кардиолог оценила зависимость артериального давления от атмосферного

Величина артериального давления зависит от множества факторов, однако организм может приспособиться к пребыванию в различных климатических условиях. При этом атмосферное давление в самочувствии человека играет небольшую роль, рассказала «Известиям» 9 ноября врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева.

Она напомнила, что в нормальных условиях атмосферное давление составляет 760 мм.рт.ст. Проблемы со здоровьем могут возникать при резком подъеме выше 2000 м над уровнем моря, где атмосферное давление снижается до 600–650 мм.рт.ст. Это явление получило название «горная болезнь». Однако ее симптомы, среди которых одышка, головная боль и тошнота, связаны с тем, что в кровь поступает меньше кислорода.

Сергеева отметила, что «Зависимость» от атмосферного давления находится в области психологии.

«Зная, что в прогнозе погоды передают резкое падение (или подъем) атмосферного давления, человек начинает волноваться, прислушиваться к своим ощущениям, накручивать себя, и из-за этого действительно может ухудшиться самочувствие», — пояснила специалист.

Она отметила, что ученые десятилетиями изучают взаимосвязь между климатическими условиями и различными заболеваниями. Например, коллектив ученых из Будапешта пять лет исследовал взаимосвязь между различными климатическими факторами и частотой госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно наблюдениям, госпитализации росли, когда погода резко менялась (перепад более 5 градусов в течение суток), а также в осенне-зимний период, рассказала Сергеева. Однако в действительности влияют на здоровье понижение в крови уровня витамина D, сухой нагретый воздух в помещениях, снижение физической активности. Резкое вдыхание морозного воздуха при выходе на улицу также может вызвать у предрасположенных людей бронхоспазм, спазм сосудов и в итоге резкое повышение артериального давления.

Спровоцировать появление сердечно-сосудистых заболеваний может ожирение, курение, диабет, малоподвижный образ жизни, а также гипертония. Нормальным артериальным давлением для человека в любом возрасте является 135/85 и менее.