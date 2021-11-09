Работодателям в Португалии запретили беспокоить сотрудников в нерабочее время

Парламент Португалии одобрил поправки в трудовое законодательство об удаленной работе, согласно которым руководителям компаний грозят штрафы, если они будут обращаться к сотрудникам в нерабочее время. Об этом сообщает Euronews.

Работодателям запретят звонить сотрудникам или отправлять им сообщения в нерабочее время. Также предусматривается, что компании должны помогать работникам оплачивать расходы на интернет и электричество, внося их в категорию «бизнес-расходов». Сотрудникам с маленькими детьми предоставят право работать удаленно, не договариваясь об этом с начальством, до достижения ребенком восьми лет.

Также поправки учитывают и «борьбу с одиночеством». Работодатель должен не реже раза в два месяца организовывать личные встречи с сотрудниками.

Поправки не коснутся организаций, в которых работают менее 10 человек, передает НСН.

Португальские власти считают, что новые правила удаленной работы помогут стране извлечь выгоду — например, привлечь иностранных специалистов, желающих сменить обстановку.

Португалия стала первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что не видит необходимости в принятии аналогичного закона в России. По мнению парламентария, для регулирования служебных контактов в нерабочее время достаточно уже действующих в стране правовых норм.

«В России все вопросы урегулированы прежде всего Трудовым кодексом и контрактом. Если работодатель и работник договорились о контактах в нерабочее время и это зафиксировано в контракте или коллективном договоре, это не противоречит Трудовому кодексу. Но в то же время в ТК есть норма, которая говорит: если работник работает в формате удаленной или смешанной занятости, у него есть право на нахождение в офлайне», — цитирует его «Ридус».

Он добавил, что если удаленного сотрудника необходимо задействовать в его нерабочее время, это должно происходить только с его согласия и оплачиваться по двойному тарифу как сверхурочные, сообщает телеканал «360».

Ранее, 3 ноября, данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», показали, что большинство опрошенных россиян (72%) предпочитают работу в дистанционном формате.

К плюсам дистанционной работы опрошенные отнесли: экономию времени на дорогу, а также денег на транспорт и еду, возможность распоряжаться своим временем и проводить больше часов с близким