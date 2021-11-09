Памфилова заявила об уходе Ермолова с должности главы Мосгоризбиркома

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов принял решение уйти с занимаемой должности. Об этом во вторник, 9 ноября, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Отмечается, что Ермолов останется членом московской избирательной комиссии.

«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя. Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом», — сказала Памфилова.

Ермолов был избран главой Мосгоризбиркома 19 марта 2020 года. Ермолов с конца 2016 года занимал должность заместителя председателя комиссии. В Мосгоризбиркоме он работает с 2012-го.

Ранее, 27 октября, Памфилова объявила, что заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заболел COVID-19. При этом Булаев продолжает работать, даже будучи в больнице, подчеркнула она.