В Петербурге при задержании мошенников погиб боец СОБРа

В Санкт-Петербурге при задержании группы мошенников погиб сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Пулковском шоссе в Пушкинском районе примерно 8:00 около дома одной из жертв мошенников. Сотрудники СОБРа оказывали коллегам из полиции помощь в изучении данных об эпизоде обмана граждан мошенниками.

При этом, согласно предварительным данным, речь идет о телефонных мошенниках. Они занимались обманом людей под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, к примеру, в ДТП.

Однако во время поимки одного из подозреваемых злоумышленник на автомобиле Fiat Ducato сбил и переехал сотрудника СОБРа. Он погиб на месте, добавляет «Газета.Ru».

В свою очередь полицейские менее чем за час заблокировали автомобиль с предполагаемым подозреваемым. В настоящее время водитель машины доставлен в отдел полиции.

«Известия» во вторник опубликовали первые кадры с места гибели сотрудника. На видео можно заметить автомобиль сотрудников полиции.