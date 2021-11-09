Дело о вырубке лиственницы на 140 тыс. рублей возбудили на Колыме

В Сусуманском районе Магаданской области выявлен факт незаконной вырубки лиственницы. Полицейские установили, что в период с июня по август в 200 м от окружного центра 64-летний местный житель, используя гусеничную технику, повредил до степени прекращения роста 10 куб. м лиственницы.

Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в 148 тыс. рублей.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Фигурант уже дал признательные показания и возместил в полном объеме нанесенный ущерб, пишет ИА MagadanMedia.

В конце августа сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконной вырубки леса. Лесному фонду причинен ущерб на сумму, превышающую 30 тыс. рублей. Правоохранители установили, что неподалеку от Магадана мужчина, используя гусеничную технику, повредил 3 куб. м лиственницы.