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Росавиация утвердила список субсидируемых региональных рейсов на 2022 год

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Росавиация утвердила список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год: их количество вырастет на 40%, на программу выделено 9,3 млрд рублей. Об этом сообщается 9 ноября на сайте ведомства.

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Сумма субсидирования увеличилась на 21% по сравнению с выделенной годом ранее. Планируется перевезти более 3 млн пассажиров.

«На круглогодичной основе перевозки планируют выполнять 14 авиакомпаний», — отметили в Росавиации. Среди них авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут», «Северсталь», «ЮВТ Аэро» и другие.

Всего в Росавиацию поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших готовность в 2022 году проводить региональные перевозки по 645 субсидируемым маршрутам на общую сумму 32,3 млрд рублей.

Авиакомпании приступят к реализации программы с 1 января 2022 года. Количество субсидируемых маршрутов в 2022 году составит 372.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготных авиаперелетов на всех жителей Дальнего Востока. В перечне оказался 21 маршрут. В частности, речь идет о перелетах с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно.

В январе правительство выделило дополнительно 5 млрд рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток.

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