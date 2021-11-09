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Стоимость биткоина обновила исторический максимум $68 тыс.

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $68 тыс.
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Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов во вторник, 9 ноября, выросла на 4,75% и достигла $68 289,50. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 06:55 (мск).

Таким образом, цена криптовалюты продолжает обновлять исторический максимум.

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По информации портала, рост стоимости биткоина обусловлен опасениями по поводу масштабируемости блокчейна Ethereum и высоких комиссий за транзакции. Таким образом, покупателей продолжают привлекать альтернативные токены Ethereum, такие как solana (SOL), polkadot (DOT), terra (LUNA) и лавина (AVAX).

Ранее в этот же день сообщалось, что биткоин вырос на 7,16% и достиг $67 тыс. Подчеркивалось также восприятие многими инвесторами биткоина как средства сбережения наравне с золотом, что, в свою очередь, делает криптовалюту «убежищем» из-за опасений по поводу роста инфляции.

27 октября цена биткоина на открытии торгов рухнула более чем на $5 тыс. за несколько минут к уровню предыдущих торгов. Стоимость первой в мире криптовалюты, таким образом, упала ниже $59 тыс.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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