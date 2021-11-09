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Биткоин впервые превысил отметку в $67 тыс. и достиг нового максимума

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Криптовалюта биткоин в ходе торгов, прошедших в понедельник, 8 ноября, вырос на 7,16% и достиг $67,570 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 02:33 мск.

Уже в 02:40 мск биткоин достиг отметки в $67,650 тыс. Таким образом, цена криптовалюта продолжает обновлять исторический максимум.

Отмечается, что рост его стоимости происходит на фоне опасения по поводу масштабируемости блокчейна Ethereum и высоких комиссий за транзакции. Таким образом покупателей продолжают привлекать альтернативные токены Ethereum, такие как solana (SOL), polkadot (DOT), terra (LUNA) и лавина (AVAX).

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Как сообщал накануне Coindesk , биткойн широко воспринимается многими инвесторами как средство сбережения, такое как золото, что делает криптовалюту «убежищем» из-за опасений по поводу роста инфляции.

Согласно данным CoinMarketCap, на момент общая рыночная капитализация всех криптовалют достигла около $3 трлн.

Ранее, 27 октября, газета The Independent сообщала, что цена биткоина рухнула на открытии торгов более чем на $5 тыс. за несколько минут к уровню предыдущих торгов. Стоимость первой в мире криптовалюты упала ниже $59 тыс.

В то же время 20 октября цена биткоина обновила исторический рекорд, впервые поднявшись на отметку выше $66 тыс. Однако криптовалюте не удалось продолжить рост и закрепиться на достигнутом уровне, и она стала дешеветь, потеряв суммарно 13% за неделю, или около $9 тыс.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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