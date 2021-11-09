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Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

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В России с 9 ноября снимаются ограничения на авиасообщение с Багамскими островами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Решение об этом было опубликовано 14 октября на сайте правительства РФ со ссылкой на итоги заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Со вторника самолеты на Багамы по маршруту Москва–Нассау будут летать с частотой два рейса в неделю; в Иран по маршрутам Москва–Тегеран — с частотой три рейса в неделю, еще один рейс в Тегеран еженедельно будет осуществляться из Сочи.

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Авиасообщение с Нидерландами возобновляется по маршрутам Москва–Амстердам с частотой семь рейсов в неделю, Москва–Эйндховен с частотой два рейса в неделю, Санкт-Петербург–Амстердам, Жуковский–Амстердам, Екатеринбург–Амстердам, Калининград–Амстердам и Сочи–Амстердам с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

С 9 ноября авиасообщение с Норвегией будет осуществляться по маршрутам Санкт-Петербург–Берген и Санкт-Петербург–Осло с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

В Оман самолеты по маршруту Москва–Маскат будут летать с частотой два рейса в неделю. Три рейса в неделю будут осуществляться в Словению по направлению Москва–Любляна.

В Тунис по маршруту Москва–Монастир рейсы будут осуществляться с частотой семь раз в неделю, Санкт-Петербург–Монастир — с частотой два рейса в неделю. Также в Тунис откроется авиасообщение из аэропортов России, откуда ранее были возобновлены международные полеты, с частотой по два в неделю на каждом маршруте.

Швеция открывается по маршрутам Санкт-Петербург–Стокгольм и Санкт-Петербург–Гетеборг с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение с Таиландом возобновляется по маршрутам Москва–Бангкок и Москва–Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Уточняется, что Таиланд открыт только для вакцинированных от коронавируса граждан России.

Кроме того, будет увеличено количество рейсов во Францию, Германию, Италию, Испанию, Албанию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию и Венесуэлу, на Мальту и Мальдивы. Также с 9 ноября снимаются ограничения на регулярные и чартерные полеты из аэропортов России в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Россия с 21 сентября возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Полеты в Турцию и Египет возобновились из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Также с 21 сентября увеличилось количество регулярных рейсов на курорты Египта.

9 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что РФ снимет введенные из-за COVID-19 ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами восстановлено в полном объеме.

27 августа было возобновлено авиасообщение России с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Рейсы между странами были прерваны на фоне распространения коронавируса.

Всего в перечень направлений, куда можно отправиться самолетом, вошли Швейцария, Египет, ОАЭ, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Сербия, Япония, Эфиопия, Финляндия, Вьетнам, Индия, Катар, Греция, Сингапур, Азербайджан, Армения, Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Исландия, Мексика, Португалия, Саудовская Аравия, Великобритания, Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватия, Албания, Турция, Франция, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Северная Македония, США, Маврикий, Куба, Сейшелы, Мальдивы, Мальта, Кипр и Шри-Ланка.

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