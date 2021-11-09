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Рейтинги губернаторов пострадали от COVID-19

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Эпидемиологическая обстановка в регионах, связанная с COVID-19, стала одним из главных факторов оценки рейтингов влияния губернаторов в октябре. Об этом говорится в исследовании АПЭК, которое имеется в распоряжении «Известий».

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«Значительная часть глав субъектов, позиции которых отличаются в рейтинге негативной динамикой, пока не могут эффективно противостоять распространению пандемии», — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

По его словам, способность управлять развитием эпидемии, сдерживать ее — сегодня очевидный фактор оценки эффективности работы глав субъектов.

Сильнее всего в рейтинге АПЭК за октябрь потеряли губернатор Саратовской области Валерий Радаев (с 28-го на 41-е место) и глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (с 68-го на 73-е место).

Как отмечается в докладе АПЭК, продолжается нисходящий тренд для руководителя Республики Крым Сергея Аксенова (с 23-го на 27-е место). Субъект занимает шестое место в России по количеству выявленных заболеваний COVID-19. Впрочем, как пояснили «Известиям» авторы рейтинга, основным фактором снижения рейтинга губернатора стали обыски и задержание главы Евпатории Олеси Харитоненко.

Кроме того, теряют позиции главы регионов, чаще других обсуждаемые в качестве возможных кандидатов на досрочную отставку. В их числе руководитель Кировской области Игорь Васильев (с 70-го на 75-е место), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (с 75-го на 83-е место), глава Хакасии Валентин Коновалов (с 84-го на 85-е место).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тяжело в лечении: рейтинги губернаторов пострадали от COVID-19

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