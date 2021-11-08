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Озеленение двух кольцевых развязок завершили в Красноярске

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В Красноярске привели в порядок еще две кольцевые развязки. Речь идет об объектах на перекрестке улиц Говорова и Тамбовской, а также о кольце «Глобус», которое располагается в Ленинском районе.

Как рассказали в мэрии, особое внимание было уделено озеленению. Сейчас растения находятся в состоянии анабиоза, поэтому оценить преображение территории горожане смогут лишь весной. Саженцы приспособлены к низким температурам, поэтому эстетичный вид развязок будет сохраняться почти весь год. Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, озеленение кольцевых развязок Красноярска началось три года назад. За это время новые тенденции ландшафтного дизайна были применены при оформлении объектов на Предмостной площади, а также на улицах 9 Мая, Вавилова и Биатлонной.

На территории Красноярского края в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 237 км трасс. Об этом сообщило ранее в ноябре региональное министерство транспорта. Основными объектами ремонта стали транзитные дороги с высокой интенсивностью движения. Среди них трасса Красноярск–Енисейск, автодорога Саяны, Шарыпово–Ужур–Балахта, Канск–Абан–Богучаны, Канск–Тасеево–Устье.

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