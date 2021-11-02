Прямой эфир
Общество
МЧС продлило предупреждение о тумане в Москве
Мир
Пятеро министров на Украине написали заявление об увольнении
Общество
В Свердловской области рекомендовали перевести на удаленку непривитых работников
Общество
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 150 рейсов вечером 2 ноября
Общество
В ГД призвали ЕС сотрудничать в борьбе с поддельными сертификатами вакцинации
Туризм
Россия инициировала совместную с Египтом проверку заведений общепита и отелей
Мир
Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку
Мир
Патрушев обсудил с главой ЦРУ Бернсом отношения России и США
Армия
Россия покажет прототип истребителя Checkmate на авиасалоне в ОАЭ в ноябре
Мир
Пассажиры вернувшегося из Киева в Будапешт самолета вылетят в Москву 3 ноября
Сюжет:

В Красноярском крае по нацпроекту отремонтировали 237 км дорог

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Красноярского края в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 237 км трасс. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Как рассказал глава ведомства Константин Димитров, в этом году планировалось отремонтировать 200 км дорог, но край получил из федерального бюджета дополнительные 400 млн рублей. На них привели в порядок еще более 30 км, запланированных на 2022 год.

Общая сумма финансирования дорожных работ составила 2,3 млрд рублей, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Основными объектами ремонта стали транзитные дороги с высокой интенсивностью движения. Среди них трасса Красноярск–Енисейск, на которой восстановили 19 км покрытия, автодорога Саяны (5,7 км), Шарыпово–Ужур–Балахта (8,3 км), Канск–Абан–Богучаны (13,3 км), Канск–Тасеево–Устье (5 км). На дорогах около Красноярска работы прошли на 136 км.

По словам главы минспорта, ежегодно в регионе ремонтируется 200–250 км трасс.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021