В Красноярском крае по нацпроекту отремонтировали 237 км дорог

На территории Красноярского края в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 237 км трасс. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Как рассказал глава ведомства Константин Димитров, в этом году планировалось отремонтировать 200 км дорог, но край получил из федерального бюджета дополнительные 400 млн рублей. На них привели в порядок еще более 30 км, запланированных на 2022 год.

Общая сумма финансирования дорожных работ составила 2,3 млрд рублей, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Основными объектами ремонта стали транзитные дороги с высокой интенсивностью движения. Среди них трасса Красноярск–Енисейск, на которой восстановили 19 км покрытия, автодорога Саяны (5,7 км), Шарыпово–Ужур–Балахта (8,3 км), Канск–Абан–Богучаны (13,3 км), Канск–Тасеево–Устье (5 км). На дорогах около Красноярска работы прошли на 136 км.

По словам главы минспорта, ежегодно в регионе ремонтируется 200–250 км трасс.