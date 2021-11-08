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Ученый назвал тип опасных для человечества вирусов

Профессор Аграновский назвал тип опасных для человечества вирусов
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Искусственно созданные опасные вирусы ученым неизвестны, нет ни одного доказанного случая их существования, поэтому угрозу человечеству они нести не могут. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.

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Специалист отметил, выведение искусственных вирусов в качестве биологического оружия неэффективно, так как они поражают всех без разбора. При этом как аргумент и «пугалка» в информационной войне они вполне годятся, сказал Аграновский.

По мнению ученого, реально несут угрозу человечеству вирусы, возникающие в природе.

«Могут ли в природе возникнуть опасные вирусы? Могут, как мы видим на примере пандемии. Это могут быть новые коронавирусы или иные вирусы», — рассказал он Пятому каналу.

Аграновский указал, что появление новых вирусов происходит внезапно, как это и случилось с COVID-19, появление которого никто не ожидал.

«Хотя первые звонки были — это вирус атипичной пневмонии и MERS — вирус ближневосточного респираторного синдрома. Но мы не отнеслись к этому с должным вниманием, и вот появилась эта пандемия с огромными потерями», добавил эксперт.

По словам ученого, вирусы бывают двух типов: одни с высокой долей вероятности убивают, но плохо распространяются, другие, наоборот, не столь смертельны, но очень заразны. При этом наибольшую опасность представляют именно вторые.

«Штука в том, что если вирус убивает хорошо, как Эбола, например, то он заражает плохо. Однако если говорить об опасности для стран, для обществ, то опаснее такие вирусы, как SARS-CoV-2, которые заражают очень хорошо, а убивают только 2–4%. <…> Задача вируса — не убить побольше, а остаться как можно дольше в популяции и заразить больше людей», пояснил ученый.

30 октября глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил мировое сообщество о появлении в будущем нового вируса и призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса. По его словам, сейчас мировое сообщество может предпринять шаги, чтобы подготовиться к этому вирусу, обнаружить его и быстро отреагировать на его появление.

24 октября Гебрейесус заявил, что у мира есть все необходимые инструменты для победы над COVID-19, в том числе и медицинские, но эти возможности не используются должным образом. Он указал на необходимость подписания «всемирного пакта о пандемии».

6 октября профессор Ван Линьф из американо-сингапурского медицинского университета Duke-NUS предсказал появление нового коронавируса.

Несколькими днями ранее глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу допустил, что человечество в будущем столкнется с новым вирусом, и предложил принцип взаимодействия для подготовки к борьбе с ним.

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