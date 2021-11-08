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В Таганроге обвиняемого в отравлении таллием приговорили к восьми годам тюрьмы

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Инженера Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г.М. Бериева Владислава Шульгу признали виновным в отравлении таллием сотрудников предприятия и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Соответствующее решение 8 ноября принял Таганрогский городской суд.

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«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

Следствие установило, что в 2017 году Шульга из-за неприязненных отношений с несколькими сотрудниками добавил в бутылки с водой химическое вещество с содержанием таллия. Это привело к массовому отравлению работников.

«На первоначальной стадии расследования Шульга дал следствию признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте. В дальнейшем он изменил ранее данные показания, заявив о своей непричастности к преступлениям», — добавили в СУ СК РФ по региону.

Во время следственных действий были изучены данные с телефона обвиняемого, а также по месту его жительства была обнаружена бутылка с химическим веществом, содержащим таллий.

Напомним, скандальный инцидент на предприятии произошел 2 марта 2018 года. У работников завода диагностировано отравление таллием — металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Люди жаловались на выпадение волос, ухудшение зрения, изменение цвета лица и тремор рук. От действия вещества пострадали, по разным данным, от 27 до 37 человек, но массовое отравление не привело к смертельным исходам.

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