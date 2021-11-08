Трамп попал бейсбольным мячом в голову ребенка
Экс-президент США Дональд Трамп попал бейсбольным мячом в голову ребенка. Об этом 7 ноября сообщило издание Business Insider.
Инцидент произошел во время визита политика и его супруги на бейсбольный матч с участием местной команды в городе Атланта в штате Джорджия.
На видео, которое появилось в Сети, видно, как мальчик кидает Трампу бейсбольный мяч, чтобы получить автограф.
Поставив подпись, бывший хозяин Белого дома бросил мячик обратно, но ребенок не смог его поймать. В итоге сувенир попал в голову стоящего рядом мальчика. От удара у него слетела бейсболка.
Уточняется, что в ходе инцидента несовершеннолетний не пострадал.
Дональд Трамп сам ранее пострадал от случайного попадания бейсбольного мяча ему в лицо. Это произошло во время обучения политика в школе-интернате «Нью-Йоркская военная академия», куда он был зачислен в 1959 году и обучался до 1964 года. Во время матча товарищ экс-президента Илэн Фишер бросил мячик, который попал в лицо Трампа.
По словам Фишера, «лицо Дональда было цвета пыли». В тот момент Фишер думал, что «прибил» своего друга.