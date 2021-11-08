Экс-президент США Дональд Трамп попал бейсбольным мячом в голову ребенка. Об этом 7 ноября сообщило издание Business Insider.

Инцидент произошел во время визита политика и его супруги на бейсбольный матч с участием местной команды в городе Атланта в штате Джорджия.

На видео, которое появилось в Сети, видно, как мальчик кидает Трампу бейсбольный мяч, чтобы получить автограф.

Поставив подпись, бывший хозяин Белого дома бросил мячик обратно, но ребенок не смог его поймать. В итоге сувенир попал в голову стоящего рядом мальчика. От удара у него слетела бейсболка.

Уточняется, что в ходе инцидента несовершеннолетний не пострадал.

Дональд Трамп сам ранее пострадал от случайного попадания бейсбольного мяча ему в лицо. Это произошло во время обучения политика в школе-интернате «Нью-Йоркская военная академия», куда он был зачислен в 1959 году и обучался до 1964 года. Во время матча товарищ экс-президента Илэн Фишер бросил мячик, который попал в лицо Трампа.

По словам Фишера, «лицо Дональда было цвета пыли». В тот момент Фишер думал, что «прибил» своего друга.