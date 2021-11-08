Лавров счел неприемлемым непризнание США итогов выборов в Никарагуа

Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым непризнание США и другими странами итогов выборов в Никарагуа. Об этом российский министр заявил 8 ноября в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Планенсией.

«Процесс подготовки и сами выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на власти Никарагуа. Со стороны Соединенных Штатов задолго до проведения выборов была развязана кампания по непризнанию их результатов», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, Белый дом по завершении выборов выступил с отказом признавать их итоги и призвал другие страны поступить аналогично.

«Считаем это неприемлемым. Мы такую линию решительно осуждаем», — заключил он.

Накануне глава МИД Никарагуа Денис Монкада заявил, что страна продолжит укреплять отношения с Россией после выборов, которые прошли в центральноамериканской республике.

7 ноября в Никарагуа прошли выборы президента и вице-президента, а также депутатов однопалатной национальной ассамблеи и центральноамериканского парламента. Среди наблюдателей за ходом избирательного процесса были и представители России.

По последним данным, президентом Никарагуа переизбрали Даниэля Ортегу. Политик выдвигал свою кандидатуру на этих выборах вместе с супругой Росарио Мурильо, она займет пост вице-президента страны.

Выборы завершились в 18:00 (03:00 понедельника мск). Избранный президент вступит в должность 10 января 2022 года на пятилетний срок.

Ортега впервые занял пост президента Никарагуа в 1984 году. В 1990 году проиграл выборы, но с 2006 года руководит страной бессменно.