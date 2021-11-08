Прямой эфир
Мир
Лавров назвал цель учений НАТО в Черном море
Мир
Глава ЦРУ подтвердил важность соблюдения минских соглашений
Общество
В Центре Гамалеи раскрыли способ получения уровня антител в 300 единиц
Общество
Песков прокомментировал порядок выдачи субсидий чиновникам на покупку жилья
Мир
Израильская система ПВО сбила беспилотник у берегов сектора Газа
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Мир
Немецкий политик призвал ФРГ попытаться перезагрузить отношения с Россией
Мир
Литва начала передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии
Мир
Победители парламентских выборов в Чехии создадут коалиционный кабмин
Спорт
В сборную России по футболу вызван игрок «Зенита» Данил Круговой

Лавров счел неприемлемым непризнание США итогов выборов в Никарагуа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым непризнание США и другими странами итогов выборов в Никарагуа. Об этом российский министр заявил 8 ноября в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Планенсией.

Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти
И стоит ли ждать изменений во внешней политике Токио

«Процесс подготовки и сами выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на власти Никарагуа. Со стороны Соединенных Штатов задолго до проведения выборов была развязана кампания по непризнанию их результатов», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, Белый дом по завершении выборов выступил с отказом признавать их итоги и призвал другие страны поступить аналогично.

«Считаем это неприемлемым. Мы такую линию решительно осуждаем», — заключил он.

Накануне глава МИД Никарагуа Денис Монкада заявил, что страна продолжит укреплять отношения с Россией после выборов, которые прошли в центральноамериканской республике.

7 ноября в Никарагуа прошли выборы президента и вице-президента, а также депутатов однопалатной национальной ассамблеи и центральноамериканского парламента. Среди наблюдателей за ходом избирательного процесса были и представители России.

По последним данным, президентом Никарагуа переизбрали Даниэля Ортегу. Политик выдвигал свою кандидатуру на этих выборах вместе с супругой Росарио Мурильо, она займет пост вице-президента страны.

Выборы завершились в 18:00 (03:00 понедельника мск). Избранный президент вступит в должность 10 января 2022 года на пятилетний срок.

Ортега впервые занял пост президента Никарагуа в 1984 году. В 1990 году проиграл выборы, но с 2006 года руководит страной бессменно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021