Тонкая граница: власти могут ввести новый показатель для оценки бедности

В России может появиться новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». Введение такого инструмента рассматривают в Минтруде, рассказали «Известиям» два близких к ведомству источника. Предполагается, что он будет зависеть от инфляции. А рассчитываться, в частности, по формуле: «умножение прожиточного минимума (ПМ) за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период». Эксперты называют подход, учитывающий инфляцию, своевременным и разумным. Он позволит лучше мониторить достижение национальной цели по сокращению уровня бедности, а также своевременно оценивать финансовое положение граждан и оказывать проактивные меры поддержки. Подобные формулы при решении схожих задач используют в европейских странах. Как именно будут определять «границу бедности» и что это изменит — разбирались «Известия».

Бедности порог

По данным Росстата, за шесть месяцев этого года уровень бедности в России составил 13,1% — это 19,1 млн человек. По нынешней методике, бедными считаются граждане, чей доход ниже прожиточного минимума — 11 653 рубля.

Впрочем, критерий нуждаемости может измениться: в Минтруде обсуждают введение нового показателя — «граница бедности». Ведомство уже сформировало такую инициативу, рассказали собеседники «Известий». В отличие от ПМ граница бедности будет привязана к инфляции, а также к «якорной бедности» — этот показатель останется неизменным на протяжении всего периода мониторинга. В качестве «якоря» рассматривается ПМ за IV квартал 2020 года, который составлял 11 329 рублей на человека.

Тонкая граница Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Предполагается, что граница бедности может рассчитываться ежеквартально по формуле: умножение «якоря» на индекс потребительских цен за квартал. При этом, как уточнили источники «Известий», показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости граждан. А критерием предоставления государственных мер соцподдержки по-прежнему останется ПМ. «Известия» направили запрос в Минтруд с просьбой прокомментировать инициативу, но не получили оперативный ответ.

В этом октябре инфляция в России ускорилась до 8,13% в годовом выражении, что стало максимумом с февраля 2016-го. Продовольственные товары подорожали на 10,89% на фоне скачка цен на плодоовощную продукцию, а непродовольственные — на 8,17%.

Ближе к цели

Напомним, что именно с этого года были внесены изменения в методику расчета прожиточного минимума и, соответственно, уровня бедности (ПМ с 2021-го определяется исходя не из потребительской корзины, а из так называемого медианного дохода. — «Известия»). Эксперты сразу подняли вопрос о том, как это вписывается в выполнение национальных целей, отметила проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

— У нас есть целевой индикатор по сокращению уровня бедности в два раза к 2030 году по сравнению с 2017-м. Но если мы переходим на расчет ПМ в привязке к медианному доходу, очень сложно его достичь. Потому что растет экономика, растут доходы, растет медиана, качество линии бедности улучшается, но резкого сокращения не происходит, — пояснила эксперт.

Справка «Известий» Последняя версия Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го предполагает, что в этом году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума должна упасть до 11,4%. В 2022-м уровень бедности опустится до 10,8%, в 2023-м — до 10,1%, а в 2024-м — до 9,6%. Целевой показатель на 2030 год — 6,5%, что соответствует поставленной президентом задаче по снижению бедности в два раза по сравнению 2017 годом (12,9%).

Для решения задачи по снижению бедности вдвое больше подходят не относительные метрики с медианным доходом, а абсолютный показатель, то есть ПМ в размере минимальной потребительской корзины, так как она не чувствительна к изменению уровня доходов. Поэтому применение показателя «граница бедности» — правильный шаг для мониторинга достижения национальных целей, уверена Лилия Овчарова.

— Понятие «якорная бедность» используют все европейские страны, которые ставят перед собой задачу по существенному снижению числа малоимущих. Они фиксируют величину прожиточного минимума, по сравнению с которым планируют мерить прогресс, и дальше просто повышают его на инфляцию. Так делал, например, Тони Блэр, когда был премьер-министром Великобритании, — рассказала эксперт.

Тонкая граница Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В 2021 году основная концепция расчета уровня малообеспеченности уже претерпела достаточно серьезные изменения: произошел переход от абсолютной бедности к относительной, отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Однако в том случае, если граница бедности будет перепривязана к фиксированной сумме денег с правилом индексации, не связанным с распределением доходов, абсолютная концепция вновь станет основной. Для проведения результативной политики поддержки важно определиться с основным инструментом оценки и использовать его какое-то время непрерывно, считает Дмитрий Куликов.

Переход на новый показатель оценки уровня бедности представляется разумным, считает ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец. По ее словам, он обеспечивает сопоставимость данных об уровне бедности, рассчитанных до 2021 года.

— Действительно, необходимо учитывать уровень инфляции, особенно при изменчивой экономической конъюнктуре. В условиях высокой инфляции установление границы бедности ожидаемо увеличит долю малоимущих. Это позволит своевременно оценивать экономическое положение граждан и оказывать проактивные меры поддержки, а также оценивать эффективность мер проводимой социальной политики, — уверена она.

Появление нового показателя оценки благосостояния граждан — не единственное нововведение в сфере статистики, которое обсуждают власти. Как ранее писали «Известия», в результате изменения методик расчета в марте 2022-го будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018–2020 годы. Кроме того, Росстат собирается усовершенствовать методы оценки бедности, в частности финансового положения многодетных семей и пожилых. При измерении их доходов планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде.