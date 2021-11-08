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Песков рассказал о разговоре Путина с директором ЦРУ

Путин обсудил с директором ЦРУ Бернсом двусторонние отношения и региональные конфликты
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, приезжавшим в Москву. Об этом 8 ноября на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обсуждались двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, состоялся обмен мнениями по региональным конфликтам», — уточнил Песков.

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Он также добавил, что поднимался вопрос кибербезопасности.

Бернс был в Москве 2–3 ноября вместе с высокопоставленной американской делегацией. 2 ноября он принял участие во встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. По данным СВР, Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие.

На встрече с Патрушевым, как сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, была затронута тема отношений Вашингтона и Москвы.

Кроме того, как 6 ноября рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, тема Украины поднималась в ходе визита в Москву главы американского Центрального разведывательного управления. По его словам, данная тема зачастую поднимается в ходе контактов с американскими представителями.

Американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» отметил, что Бернс — лучшая кандидатура для налаживания отношений между США и Россией. Эксперт пояснил, что Бернс стал главой американской делегации в Москве не случайно, а подобные визиты в круг обязанностей главы ЦРУ не входят.

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