Несмотря на довольно разочаровывающие результаты недавних саммитов G7 в Англии, G20 в Италии и COP26 в Шотландии, президент США Джо Байден готовится еще к одному «слету» 9 декабря, на этот раз посвященному преимуществам демократии перед авторитаризмом, где он вновь попытается представить себя Лидером Свободного Мира.

Правда, пока достижения Джо Байдена на родине не очень впечатляют. Его рейтинги продолжают падать, пандемию COVID-19 не удается взять под контроль, инфляция растет, кризис с беженцами на южной границе ухудшается, катастрофический выход из Афганистана — список можно продолжать, но, пожалуй, самое важное заключается в том, что вместо обещанного главой Белого дома объединения общества мы наблюдаем его дальнейшую поляризацию.

Тогда возникает очевидный вопрос: подходящее ли сейчас время для Джо Байдена провести в следующем месяце «Саммит за демократию» с явным вызовом России и Китаю? Тем более американцы позвали на эти переговоры около 100 стран, по своему усмотрению определив, кто достоин называться демократией, а кто — нет.

Если говорить о лидерстве США, то в течение короткого периода после распада СССР Америка действительно была бесспорным мировым лидером, но, начиная с сексуальных скандалов Билла Клинтона, неудачных «крестовых походов» Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы по продвижению демократии, приведшим к миллионам убитых и раненых, в том числе американцев, десятков миллионов беженцев, продолжающегося скандала Russiagate о связях Дональда Трампа с Москвой и вышеупомянутых неудач Джо Байдена, США вряд ли можно назвать образцом хорошего управления и стратегического мышления.

Профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник отмечает, что «в эти дни вы не сможете найти много людей, которые серьезно относятся к словам о незаменимости и исключительности Америки, и тому, что она готова возобновить глобальное лидерство, утерянное в эпоху Трампа».

На самом деле есть и другие идеи, которые могут принести человечеству больше пользы, вместо того чтобы тратить время на эту бесполезную затею с саммитом.

Во-первых, что касается изменения климата, есть альтернативы так называемому новому зеленому курсу, которые не повлекут за собой трату триллионов долларов и радикальный демонтаж развитых промышленных экономик для уменьшения выбросов углерода и других вредных газов.

В мире растут примерно три триллиона деревьев, выступающих основными поглотителями таких газов. Команда швейцарских исследователей из Цюриха подсчитала, что на планете имеется еще 1 млрд га пригодных для восстановления лесов. Этого достаточно для посадки дополнительных 1,2 трлн деревьев и обеспечивает большой потенциал для поглощения газов. Более половины потенциала лесовосстановления приходится на шесть стран: Россию (150 млн гектаров), за которой следуют Соединенные Штаты (100 млн), Канада (78 млн), Австралия (58 млн), Бразилия (50 млн) и Китай (40 млн).

1,2 трлн деревьев могут поглощать 205 млрд т углерода из атмосферы. Это составляет две трети от 300 млрд т углерода, выброшенного в атмосферу в результате деятельности человека с начала промышленной революции.

Сотрудничество по посадке деревьев не только помогло бы справиться с изменением климата, но и представляет собой благоприятную форму международного партнерства.

Кроме того, уже доступны новые технологии, такие как использование беспилотных летательных аппаратов для посева семян и посадки сотен деревьев за считаные минуты. Разве было бы плохо использовать дроны для экологии вместо военных целей?

Еще одна идея — это саммит, но не для того чтобы объединить мир против Китая и России, а для того чтобы превратить этих двух объявленных Западом врагов в друзей или, по крайней мере, в партнеров. Речь идет о саммите Байден-Путин-Си для выработки взаимоприемлемых международных «правил», которые позволили бы этим трем странам и всему человечеству жить в мире и согласии.

К сожалению, вряд ли эти идеи найдут поддержку у так называемого глубинного государства, или «вашингтонского болота», так как они не соответствуют их стремлению к глобальной гегемонии и конфронтации с теми, кто им не подчиняется. Но было бы интересно узнать мнение мирового сообщества в ходе опроса по этим проблемам.

Автор — президент Американского университета в Москве

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