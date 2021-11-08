Аналитик спрогнозировала подорожание газа в Европе на 5–7%

Цены на газ в Европе легко могут прибавить 5–7% к сегодняшним $960 за 1 тыс. куб. м. Об этом рассказала «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» в понедельник, 8 ноября.

Бодрова отметила, что спрос на газ в Европе перед холодами и в начале периода повышенного отбора сохраняется высоким, и при нормализации биржевой ситуации именно этот фактор толкает цены на голубое топливо вверх.

«Далее подключаются иные драйверы: в виде ожидания увеличения поставок «Газпрома» в Европу, хода сертификации «Северного потока – 2» и ожидания скорого введения трубопровода в полноценную эксплуатацию, катализатора зимнего периода в принципе», — добавила она.

Денис Бадьянов, аналитик УК «Альфа-Капитал», заявил «Известиям», что включение реверса по газопроводу «Ямал – Европа», как и по другим трубопроводам, — это техническая процедура, связанная со снижением объемов заявок от европейских потребителей, таким образом объемы поставок балансируются в зависимости от спроса. Если объемы сокращаются, сырье идет реверсом — как сейчас, вместо Германии — в Польшу, отметил он.

Аналитик подчеркнул, что поставщику невыгодно делать прокачку сырья в страну, где заявки «значительно ниже» поставляемого объема. Он подчеркнул, что Берлин снизил потребление газа в минувшие в субботу и воскресенье, как и неделей ранее, из-за выходных дней и «относительно теплой погоды».

Цены на природный газ на европейских биржах «очень сильно реагируют» на любые изменения маршрутов, объемов, на заявления ответственных лиц как со стороны Европы, так и со стороны России, добавил эксперт. По его словам, фьючерсы (контракты) часто меняются в стоимости из-за спекулятивного фактора. Так происходит и сейчас — стоило включиться реверсу, цены «сразу поползли вверх».

«Хотя такие ситуации происходят постоянно, это часть технологии поставок сырья через трубопроводы. На фоне опасений ЕС, что сырья не хватит, на фоне ажиотажного спроса, значение таких новостей сильно преувеличивается. Хотя на самом деле ничего экстраординарного не произошло: сейчас из Евросоюзе пойдут заявки после выходных и экспорт из РФ вновь возобновится, потребители получат сырье. «Газпром» работает полностью в рамках заключенных контрактов, без малейших нарушений», — рассказал Бадьянов.

Ранее в этот же день стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла на открытии торгов до $960 за 1 тыс. куб. м. в отсутствие роста поставок на рынок региона. Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В последний торговый день, 5 ноября, она составила $880.

8 ноября «Газпром» завершает закачку газа в подземные хранилища России, чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение внутреннего рынка предстоящей зимой. После компания собирается приступить к увеличению поставок в подземные хранилища (ПХГ) Европы.

6 ноября вновь прекратились прямые поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ, начался реверс в обратном направлении.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Он отметил, что многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных газохранилищах. Российский лидер опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена этого ресурса 6 октября на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но затем снизилась.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября, но газопровод пока не начал свою работу. Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта. Трубопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.