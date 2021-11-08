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Умерла 21-летняя волейболистка клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова

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Блокирующая волейбольного клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова скончалась на 22-м году жизни в городе Уфа в Республике Башкирия. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба мужского уфимского клуба «Урал».

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«Произошла большая трагедия — ушла из жизни блокирующая «Уфимочки» Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования ее родным и близким», — сказано в сообщении.

Как уточняется, причиной смерти молодой волейболистки стала тяжелая болезнь. По некоторым данным, она страдала лейкемией.

Пресс-служба добавляет, что в последний раз Хамбикова появлялась на площадке в прошлом месяце: 4 - 5 октября спортсменка провела матчи против «Уралочки-2».

Алия Хамбикова выступала за «Уфимочку» в высшей лиге А с 2019 года. Также известно, что «Уфимочка-УГНТУ» выступает во втором по силе дивизионе российского волейбола.

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