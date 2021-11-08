Американские военные корабли встретили в Грузии лезгинкой

Опубликовано видео встречи американских кораблей Mount Whitney и Porter в порту Батуми. Кадры 8 ноября публикует канал РЕН ТВ.

В Грузии флагман и эсминец встречали лезгинкой и торжественной программой. В порт корабли США заходили под национальный американский гимн.

О прибытии кораблей военно-морского флота США Mount Whitney и Porter в грузинский порт Батуми стало известно ранее в этот день.

4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря.

7 ноября депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя нахождение кораблей ВМС США в акватории Черного моря, заявил, что они целенаправленно создают точки напряжения, чтобы решать свои «корыстные геополитические цели».

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу выразил мнение, что американские военные корабли зашли в Черное море с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России.