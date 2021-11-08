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Американские корабли Mount Whitney и Porter вошли в Грузию под гимн США

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Корабли Военно-морского флота США Mount Whitney и Porter прибыли в грузинский порт Батуми. Об этом говорится 8 ноября в сообщении на сайте посольства США в Грузии.

Заходы в порт корабля управления и контроля и ракетного эсминца были запланированы на эту дату, уточняется в сообщении. Корабли встретили американским гимном и лезгинкой.

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«Посещение порта подчеркивает важные отношения между союзниками по НАТО и жизненно важным черноморским партнером — Грузией. Грузия была последовательным и непоколебимым партнером в продвижении мира и стабильности в регионе», — отметили в американском посольстве.

В феврале в Батуми заходил корабль Donald Cook. Также в порту этого города в мае останавливался катер Береговой охраны класса Legend Гамильтон.

4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря.

7 ноября депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя нахождение кораблей ВМС США в акватории Черного моря, заявил, что они целенаправленно создают точки напряжения, чтобы решать свои «корыстные геополитические цели».

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу выразил мнение, что американские военные корабли зашли в Черное море с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России.

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