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Путин предостерег пятившегося назад оператора с камерой от падения

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Президент России Владимир Путин накануне совещания по развитию Оборонно-промышленного комплекса России (ОПК) в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения. Соответствующий эпизод попал в выпуск программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 7 ноября.

По словам ведущего Павла Зарубина, оператору пришлось пятиться назад с камерой в руках для того, чтобы снять идущего по коридору российского лидера.

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«Не упади. Не свались там», — обратился Путин к оператору.

Благодаря предупреждению главы государства мужчина смог удержать равновесие.

На совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочи 3 ноября глава государства подчеркнул, что в России обеспечен высокий уровень военной безопасности. Он также указал на важность создания лазерного оружия повышенной мощности и новых роботехнических комплексов для Вооруженных сил РФ.

Кроме того, президент отметил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард».

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