Илон Маск сменил имя в Twitter

Предприниматель-миллиардер Илон Маск сменил имя в соцсети Twitter, переименовав аккаунт с Elon Musk на Lorde Edge. Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября.

Никаких объяснений Маск пока не предоставил. Известно, что смена никнейма в соцсети произошла после того, как бизнесмен предложил подписчикам решить судьбу 10% акций Tesla — продавать или нет. Специальный опрос он разместил в соцсети и закрыл голосование с весомым перевесом голосов за продажу ценных бумаг.

«Обратите внимание, у меня нет зарплаты или бонусов. Только акции, поэтому единственный способ для меня платить налоги — это продавать акции», — объяснил Маск свой поступок.

8 ноября проректор РАНХиГС при президенте РФ, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с «Известиями» предположил, что устроить опрос о судьбе акций Tesla бизнесмена побудил протест против «налога на миллиардеров».

В мае Илон Маск и его подруга певица Граймс были вынуждены изменить имя сына X Æ A-12. Сделать это родителям пришлось из-за калифорнийских законов, которые запрещают при регистрации имени использовать цифры.