Прямой эфир
Общество
Россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
Мир
Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38%
Армия
Военные медики развернули в Подмосковье временный COVID-госпиталь
Мир
Украина ждет от ФРГ действий по сертификации «Северного потока – 2»
Мир
В раде обвинили США в предательстве
Мир
Украинский оппозиционер предсказал Киеву «уничтожающий удар»
Мир
Защита Саакашвили сообщила о намерении довести его дело до ЕСПЧ
Общество
Финансист объяснил ценность выгодных для сбережения капитала валют
Мир
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США
Общество
Пять российских регионов продлили режим нерабочих дней

Илон Маск сменил имя в Twitter

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприниматель-миллиардер Илон Маск сменил имя в соцсети Twitter, переименовав аккаунт с Elon Musk на Lorde Edge. Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября.

Махну серебряным тебе крылом: как Илон Маск продолжает дело Делореана
Тест-драйв Delorean DMC-12 и Tesla Model X

Никаких объяснений Маск пока не предоставил. Известно, что смена никнейма в соцсети произошла после того, как бизнесмен предложил подписчикам решить судьбу 10% акций Tesla — продавать или нет. Специальный опрос он разместил в соцсети и закрыл голосование с весомым перевесом голосов за продажу ценных бумаг.

«Обратите внимание, у меня нет зарплаты или бонусов. Только акции, поэтому единственный способ для меня платить налоги — это продавать акции», — объяснил Маск свой поступок.

8 ноября проректор РАНХиГС при президенте РФ, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с «Известиями» предположил, что устроить опрос о судьбе акций Tesla бизнесмена побудил протест против «налога на миллиардеров».

В мае Илон Маск и его подруга певица Граймс были вынуждены изменить имя сына X Æ A-12. Сделать это родителям пришлось из-за калифорнийских законов, которые запрещают при регистрации имени использовать цифры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021