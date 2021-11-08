В раде обвинили США в предательстве

США предали Украину, заявил депутат рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России.

По его словам, главные предательства всегда исходят от своих. Так он прокомментировал словам Милли о формировании новой триполярной системы мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине.

«И сказана эта крамола на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи Сороса», — написал украинский парламентарий 8 ноября на странице в Facebook.

1 ноября Рабинович обвинил Вильнюс и Кишинев в предательстве Украины из-за закупки ими энергоресурсов у России. Он напомнил, что Молдавия заключила договор на пять лет с «Газпромом» после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила электроэнергию из России. До этого Литва призывала саму Украину не делать этого, напомнил народный депутат.

Ранее, в ноябре, глава объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли заявил о формировании новой триполярной системы в мире. По его словам, США, Россия и Китай являются великими державами.

По его мнению, мир в стратегическом плане стал менее стабильным по сравнению с тем, что было в последние 40–50 лет, а страны должны быть очень, очень осторожны в плане взаимодействия друг с другом.

В октябре президент США Джо Байден заявил, что всему миру известна мощь американской армии и вооружения, так что американцам не стоит беспокоиться на этот счет. Важнее России и Китаю не допустить ошибку, которая приведет к возможности испытать эту мощь.

Ранее в том же месяце директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал о создании в управлении подразделения, направленного на усиление внимания спецслужбы к Китаю в период напряженных отношений.

Оценивая это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что бороться с «главной геополитической угрозой» в ЦРУ намерены при помощи методов, которые использовались еще в ХХ веке.