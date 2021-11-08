Пассажирский Airbus A320 дважды не смог приземлиться в Красноярске

Самолет Airbus A320 Санкт-Петербург – Красноярск дважды не смог приземлиться в пункте назначения и сел в Абакане. Причиной стал сильный боковой ветер, сообщает 8 ноября портал «ТВК Красноярск».

«Когда он не сел второй раз и резко взлетел, все заорали. Мы с женщиной рядом молчали. Это страшно было, очень. Я не знаю, как это сказать», — поделилась одна из пассажирок лайнера.

Рейс 6571 авиакомпании «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в 13:50. Попыткам посадить борт в красноярском аэропорту мешал сильный боковой ветер. При втором заходе на посадку лайнер выпустил шасси, но потом резко набрал высоту и сменил направление. Это напугало пассажиров, однако потом выяснилось, что самолет отправился на запасной аэродром в Абакан.

В абаканском аэропорту Airbus A320 простоял несколько часов, при этом 26 пассажиров отказались ждать вылета в Красноярск. Портал сообщает, что поездка на такси из Абакана до Красноярска стоит порядка 9 тыс. рублей. Также пассажирам предложили написать претензию, добраться до Красноярска за счет компании-перевозчика, а также предложили возмещение затрат.

В начале ноября авиакомпания Wizz Air направила летевший из Будапешта в Москву лайнер на посадку в Киев. Позднее выяснилось, что вынужденную посадку пришлось совершить по «непредвиденным причинам». В киевский аэропорт Борисполь лайнер был перенаправлен из-за погодных условий.