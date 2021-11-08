Прямой эфир
Общество
Россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
Происшествия
Пассажирский Airbus A320 дважды не смог приземлиться в Красноярске
Армия
Военные медики развернули в Подмосковье временный COVID-госпиталь
Интернет
Неизвестные хакеры взломали системы девяти различных организаций
Мир
Зритель концерта рэпера Скотта в Хьюстоне подал в суд на исполнителя
Мир
Украинский оппозиционер предсказал Киеву «уничтожающий удар»
Мир
Защита Саакашвили сообщила о намерении довести его дело до ЕСПЧ
Мир
Лагеря для беженцев закрылись в сирийских провинциях Хама и Тартус
Мир
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США
Общество
Пять российских регионов продлили режим нерабочих дней

Пассажирский Airbus A320 дважды не смог приземлиться в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Airbus A320 Санкт-Петербург – Красноярск дважды не смог приземлиться в пункте назначения и сел в Абакане. Причиной стал сильный боковой ветер, сообщает 8 ноября портал «ТВК Красноярск».

Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
Они применяются для обработки сельхозземель и тушения пожаров

«Когда он не сел второй раз и резко взлетел, все заорали. Мы с женщиной рядом молчали. Это страшно было, очень. Я не знаю, как это сказать», — поделилась одна из пассажирок лайнера.

Рейс 6571 авиакомпании «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в 13:50. Попыткам посадить борт в красноярском аэропорту мешал сильный боковой ветер. При втором заходе на посадку лайнер выпустил шасси, но потом резко набрал высоту и сменил направление. Это напугало пассажиров, однако потом выяснилось, что самолет отправился на запасной аэродром в Абакан.

В абаканском аэропорту Airbus A320 простоял несколько часов, при этом 26 пассажиров отказались ждать вылета в Красноярск. Портал сообщает, что поездка на такси из Абакана до Красноярска стоит порядка 9 тыс. рублей. Также пассажирам предложили написать претензию, добраться до Красноярска за счет компании-перевозчика, а также предложили возмещение затрат.

В начале ноября авиакомпания Wizz Air направила летевший из Будапешта в Москву лайнер на посадку в Киев. Позднее выяснилось, что вынужденную посадку пришлось совершить по «непредвиденным причинам». В киевский аэропорт Борисполь лайнер был перенаправлен из-за погодных условий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021