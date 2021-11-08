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В Институте океанологии проблему финансирования судов обсуждали в 2013 году

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Арест российского исследовательского судна «Академик Иоффе» в датском порту по иску канадской компании напомнил о вопросе финансирования, который обсуждался в Институте океанологии (ИО) РАН еще в 2013 году. Океанологи несколько лет сдают исследовательские суда в аренду, в том числе туристическому бизнесу, о чем стало известно в понедельник, 8 ноября.

В 2013 году директор ИО РАН Алексей Соков, который тогда занимал пост заместителя директора института, рассказывал о ситуации с «Академиком Вавиловым», мизерными зарплатами и плачевным состоянием судов.

«А что ты хочешь, такую зарплату большую, может вообще флот сократим? Что-то слишком дорого. А зарплату я просил минимальную, чтобы набрать людей, которые будут работать», — рассказывал Соков в 2013 году о том, как пытался выбить финансирование проектов.

Ранее, в 2019 году, Алексей Соков опровергал обвинения канадцев по «Академику Иоффе». В беседе с газетой «Троицкий вариант — наука» он заявлял, что экипаж судна «Академик Иоффе» не был виноват в том, что корабль сел на мель в 2018 году. Причина происшествия была в неточных данных карт.

Российское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судна. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

7 ноября «Известия» поговорили с учеными с задержанного в Дании судна. Член экипажа «Академика Иоффе» рассказал, что им неизвестно, когда их точно эвакуировать с судна. Ученые заверили, что с ними всё в порядке, провизии хватает. Они продолжают научную деятельность, члены экипажа поддерживают связь с близкими.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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