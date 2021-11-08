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В МЧС рассказали об опасности тонкого льда и как ее избежать

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Сотрудники региональных подразделений МЧС России начали подготовку к спасательным операциям на воде в осенне-зимний период. Специалисты назвали опасность тонкого льда основной причиной происшествий на водоемах и рассказали, как готовятся помогать тем, кто игнорирует сообщения и предупреждения спасателей, о чем стало известно в понедельник, 8 ноября.

«МЧС России напоминает, что прочным считается лед прозрачный с синеватым или зеленоватым оттенком. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При потрескивании льда и образовании в нем трещин необходимо немедленно вернуться по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч», — рассказали в ведомстве.

Спасатели напомнили, что до наступления устойчивой минусовой температуры лед непрочен и может выдержать небольшую нагрузку. Днем при солнечной погоде он теряет даже минимальную прочность и становится непредсказуемым и опасным. Об этом специалисты, как правило, рассказывают в ходе разъяснительных и профилактических работ с населением. Сами сотрудники ведомства готовятся к своевременному оказанию помощи на тактико-специальных учениях.

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Одно из них провел поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по Магаданской области. На реках Колымы продолжается процесс ледообразования, наблюдаются забереги, появляется тонкий лед. Но допустимой толщины он еще не достиг, а значит, существует угроза провалиться в ледяную воду. В ходе тренировки специалисты отработали несколько способов спасения людей: с помощью куртки, лыжи, лестницы и тонкого корабельного троса.

«В ходе рейдов мы рассказываем гражданам об опасностях, которые таит в себе лед. <...> Стоит отметить, что толщина льда на озерах и реках в Якутске уже составляет около 10-15 см, но, несмотря на это, находиться на льду в данное время опасно, так как лед промерзает неравномерно», — рассказал старший госинспектор по маломерным судам и руководитель Якутского отделения №2 Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Республике Якутия Александр Орлов.

Их коллеги из Тюменской области регулярно патрулируют водные объекты региона, выявляя несанкционированные места выхода населения на лед, беседуют с гражданами о правилах безопасности, обращая особое внимание на недопустимость оставления детей без присмотра. Однако предупреждающие знаки останавливают не всех, люди продолжают выходить на лед в запрещенных местах.

«Особое внимание уделяем детям и любителям подледного лова: у школьников сейчас каникулы, у рыбаков — начало рыболовного сезона. Мы рекомендуем вообще не выходить на водоемы в этот период, каким бы крепким не выглядел ледовый покров со стороны», — пояснил инженер отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Назарова.

Причиной безответственного поведения, по мнению старшего государственного инспектора ГИМС ГУ МЧС РФ по Республике Коми Юлианы Молчановой в том, что люди не думают о возможности трагедии, которая может произойти с ними. Поэтому главная задача инспекторов — предупредить их о возможной опасности, раздать информационные листовки, призвать поберечь жизнь и дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется толстый, прочный лед.

К примеру, 2 ноября в Мурманской области под лед на озере Имандра провалился снегоход с двумя людьми. Мужчин спасли, их состояние оценивалось как удовлетворительное. А в поселке Горный Хабаровского края 26 октября прогулка двух мальчиков у воды закончилась трагедией. Один из детей во время игры выбежал на тонкий лед и провалился. Ему на помощь бросился брат, но также оказался в воде. Через день водолазы обнаружили тела двух братьев.

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