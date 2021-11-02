Снегоход с двумя людьми провалился под лед на озере в Заполярье

В Мурманской области под лед на озере Имандра провалился снегоход с двумя людьми. Мужчин спасли, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сигнал поступил на пульт дежурного ГУ МЧС по региону 2 ноября около двух часов ночи. Сообщалось, что недалеко от дачного поселка Тик-Губа под Апатитами на озере Имандра под лед провалился шедший на скорости снегоход. Водитель транспортного средства и его пассажир оказались в воде.

Уже через 15 минут мужчин доставили на берег. В спасательной операции принимали участие 27 человек и три единицы техники, сообщает ИА «Би-порт».