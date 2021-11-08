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Вирусолог объяснил подъем заболеваемости коронавирусом 4–6 ноября в регионах

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По официальным данным, с 30 октября по 7 ноября в Татарстане суточное число заболевших выросло на 30%, в Самарской области — на 21%, в Саратовской — на 17%, в Челябинской — на 14%, в Крыму — на 12%.

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«Подъем заболеваемости 4, 5, 6 ноября стал следствием поведения россиян в прошлые выходные — 30 и 31 октября (инкубационный период коронавируса составляет от пяти до семи дней). То есть в начале длинных выходных люди явно активно контактировали друг с другом или посещали места массового скопления людей», — отметил в беседе с «Известиями» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

В среднем по России ситуация в течение нескольких дней стабильна, роста заболеваемости нет. Но итоги локдауна нужно подводить по регионам, нельзя брать среднеарифметическую температуру по больнице, подчеркнул в беседе с «Известиями» педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

«В Москве идет снижение заболеваемости, однако не надо забывать, что часть москвичей на этот период уехала отдыхать в другие города и за рубеж. Поэтому пока все не вернутся и не пройдет неделя, говорить о снижении заболеваемости мы не можем», — отметил он.

В целом по России суточная заболеваемость коронавирусом за девять дней «длинных выходных» (большинство регионов объявили их с 30 октября по 7 ноября включительно) практически перестала расти. Показатели колебались в пределах 39–41 тыс. случаев в сутки. Минимум в это период пришелся на 2 ноября — 39 008 новых заболевших. Максимум был зафиксирован 6 ноября — 41 335 случаев, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии.

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https://iz.ru/1246348/valeriia-nodelman/nezasluzhennyi-otdykh-kak-nerabochie-dni-povliiali-na-epidsituatciiu

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