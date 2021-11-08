Мама российского чемпиона CS:GO назвала киберспорт тяжелой работой

Мать участника команды Natus Vincere (NAVI) Кирилла «Boombl4» Михайлова Олеся заявила в беседе с «Известиями» в понедельник, 8 ноября, что для достижения серьезных успехов в киберспорте требуется много времени и усердия.

«Часов много в день, ночные тоже захвачены. Это тяжелая работа, тяжелый труд. Несмотря на какие-то одаренные качества, нужен труд, желание не к деньгам, а к победам», — пояснила женщина.

Мама чемпиона, отметила, что ее сын, будучи совсем юным подростком, увлекся популярным онлайн-шутером от Valve. Постепенно пристрастие превратилось в настоящую работу.

«Кирилл был маленьким подростком, который отказывался делать уроки и полностью погрузился в сферу CS:GO, своей рабочей деятельности. Это его любовь с детства, наверно таким родился. Не удивляюсь, кем он стал. Это была его дневная и ночная работа — сидеть за компьютером, получать удовольствие. Большое беспокойство возникало, я боялась, что нас исключат из школы», — сказала она.

По словам Олеси, нагрузки не помешали Кириллу иметь хорошую успеваемость в школе.

«Он хорошо очень учился, спасли его данные умственные, он очень хорошо всё запоминал, но я не могу поставить рядом игры компьютерные и уроки. Беспокоилась только за школу. Я видела, что сын наслаждается, и я это принимала», — уточнила собеседница канала.

Мама добавила, что еще не успела созвониться с сыном, но поздравила всю команду NAVI в WhatsApp.

«Я хочу поздравить организацию с великой, долгожданной победой, каждого игрока из команды, тренера Андрея. Безумно счастливы. Конечно, за сына горжусь», — сказала Михайлова и добавила, что для того, чтобы завоевать победу, ребята трудились «морально, физически, умственно».

Команда NAVI 8 ноября стала чемпионом PGL Major Stockholm 2021 — турнира по многопользовательской компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). За NAVI играли россияне Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «Boombl4» Михайлов, Илья «Perfecto» Залуцкий, а также украинцы Александр «s1mple» Костылев и Валерий «B1t» Ваховский. Коллектив из СНГ встретился в гранд-финале с соперниками из команды G2 Esports.

За победу, которая была для команды дебютной, NAVI получила $1 млн и титул чемпионов.

Креативный директор команды Алексей Костылев назвал победу Natus Vincere на чемпионате по CS:GO исторической.