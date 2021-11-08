Минск объяснил цели вооруженных сил Белоруссии и России

Первый заместитель главы генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король в воскресенье, 7 ноября, в эфире телеканала СТВ заявил, что ВС России и Белоруссии существуют для защиты границ своих государств, а не для нападения на другие страны.

«Что Российская Федерация, что Республика Беларусь никогда не являлись агрессорами, и мы заявляем это всегда и везде. Мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать чего-то там, пытаться доказать недоказуемое, отнять у кого-то что-то. Наши вооруженные Силы созданы не для этого», — отметил Король.

По его словам, «бряцают оружием» некоторые соседи республики, однако в Минск расценивает такие действия как провокацию и не собирается на нее поддаваться. Первый замглавы генштаба подчеркнул, что система подготовки войск позволяет Белоруссии решать любые задачи на своей территории: вооруженные силы страны могут быть подняты по тревоге и в течение нескольких часов оказаться в нужном месте для выполнения задачи.

В тоже время Король призвал не драматизировать ситуацию. По его мнению, руководство сопредельных стран таким образом пытается «оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса».

4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что региональная группировка войск Союзного государства будет усилена.

2 октября президент Белоруссии заявил, что в случае внешней агрессии республика превратится в «единую военную базу Белоруссии и России». По его словам, Минск давно является форпостом Союзного государства. В случае конфликта «​​​​вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать» республику.

В июне министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в ближайшее время планируется завершить создание совместных с Россией центров подготовки сил и войск.